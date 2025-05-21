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31 Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев»

31 Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев»

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. На заседании Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции, Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, подвел итоги отбора на второй поток программы.

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