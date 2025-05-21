31 Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев»

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. На заседании Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции, Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, подвел итоги отбора на второй поток программы.