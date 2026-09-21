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Царьград

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70-летний кубанец получил 15 лет колонии за насилие над ребенком

70-летний кубанец получил 15 лет колонии за насилие над ребенком

Суд приговорил 70-летнего жителя Апшеронского района к 15 годам колонии строгого режима за пять эпизодов насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении 8-летней девочки, совершённых с июня по сентябрь 2023 года.

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