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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бриэр о Мичкове: «Хотелось бы, чтобы все парни были профессионалами уже в 16 лет, как Кросби, но у каждого свой путь. В ходе сезона Матвей становился все более зрелым, меня это порадовало»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о развитии нападающего Матвея Мичкова .

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