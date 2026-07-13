Суд рассмотрит дело петербуржца, перевозившего в Тамбов более 4,6 кг наркотиков

Советский районный суд города Тамбова рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.
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