В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов

С инициативой выступили депутаты партии ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о дополнительном отпуске - 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.