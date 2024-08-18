В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов

С инициативой выступили депутаты партии ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о дополнительном отпуске - 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии