Nvidia зайдет в Азию через Малайзию. Производитель чипов обойдет санкции США на «облаках»

Nvidia ведет переговоры с малазийским разработчиком YTL о сделке по созданию крупного дата-центра. По словам журналистов Reuters потенциальное партнерство будет включать в себя сотрудничество в области создания облачной инфраструктуры.
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