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Газета.ру

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Foreign Policy: морские огурцы стали теневой валютой наркокартелей в Мексике

Foreign Policy: морские огурцы стали теневой валютой наркокартелей в Мексике

Высокая цена на некоторые виды морских огурцов сделала их теневой валютой в криминальном мире. Об этом сообщает Foreign Policy (FP).

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