Тьерри Дюваль (Thierry Duval) акварель

ИскусствоТуризмТьерри Дюваль (Thierry Duval) акварельТьерри Дюваль (Thierry Duval) — талантливый французский художник, который пишет картины при помощи акварели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСтанислав АслаповскийТалантливо.Владимир СВНабережная Сены , Русский Мост , многочисленные букинистические лавки художников вдоль набережной Сены , Нотр Дам , Эйфелева башня ... Все до того знакомо ... Спасибо Автору , что так Класно напомнил мне еще раз о Париже ..Александр КлюяновСуперреализм. Ещё чуток - и уже фотография. Но чувство есть.НСНина СинельниковаОчень здорово, особенно изображение водыКомментировать
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