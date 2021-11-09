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Тьерри Дюваль (Thierry Duval) акварель

Тьерри Дюваль (Thierry Duval) акварель

Тьерри Дюваль (Thierry Duval) — талантливый французский художник, который пишет картины при помощи акварели.

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Станислав Аслаповский
Талантливо.
Владимир СВ
Набережная Сены , Русский Мост , многочисленные букинистические лавки художников вдоль набережной Сены , Нотр Дам , Эйфелева башня ... Все до того знакомо ... Спасибо Автору , что так Класно напомнил мне еще раз о Париже ..
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Суперреализм. Ещё чуток - и уже фотография. Но чувство есть.
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Очень здорово, особенно изображение воды

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