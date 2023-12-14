В России объявили в розыск Кирилла Буданова – главу военной разведки Украины

Фамилия шефа украинской армейской спецслужбы появилась в базе лиц, разыскиваемых МВД.Данные руководителя разведотдела украинского Минобороны Кирилла Буданова появились списке лиц, разыскиваемых МВД по обвинению в уголовных преступлениях.
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