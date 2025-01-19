«Распоясалась разная тварь»: как Москву зачистили от бандитов в Великую Отечественную

Отчасти (в общих чертах) представление о том, как велась работа милиции с бандитизмом можно поучить после просмотра соответствующих серий фильма «Рожденная революцией» – про зарождение и укрепление советской милиции.
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