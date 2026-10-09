Месть за ЦОДы: что даст Киеву уничтожение двух суперкомпьютеров «Яндекса» Налет украинских беспилотников на региональный дата-центр «Яндекса» в Рязанской области стал первым в истории прецедентом не санкционного, а физического удара по российской индустрии IT и искусственного интеллекта, что ставит под вопрос его дальнейшее развитие.