Месть за ЦОДы: что даст Киеву уничтожение двух суперкомпьютеров «Яндекса» Налет украинских беспилотников на региональный дата-центр «Яндекса» в Рязанской области стал первым в истории прецедентом не санкционного, а физического удара по российской индустрии IT и искусственного интеллекта, что ставит под вопрос его дальнейшее развитие.
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