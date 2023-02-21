Как исследователи и псевдоученые искали эликсир вечной жизни

В книге «Цена бессмертия. Гонка за последней мечтой человечества» Питер Уорд рассказывает, как попытка найти способы жить вечно привела к расцвету науки и одновременно привлекла огромное количество псевдоученых, мошенников и религиозных фанатиков.
В книге «Цена бессмертия. Гонка за последней мечтой человечества» Питер Уорд рассказывает, как попытка найти способы жить вечно привела к расцвету науки и одновременно привлекла огромное количество псевдоученых, мошенников и религиозных фанатиков.
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