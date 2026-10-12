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Царьград

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В Ростове закрылась кофейня «Питькофе Лондон» после 10 лет работы

В Ростове закрылась кофейня «Питькофе Лондон» после 10 лет работы

Кофейня в британском стиле на улице Текучёва, 236, работавшая с 2015 года, прекратила существование, а в её помещении начались ремонтные работы.

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