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Регионы России

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Бизнес как дело государственное: как Клуб директоров объединяет патриотических предпринимателей России

Бизнес как дело государственное: как Клуб директоров объединяет патриотических предпринимателей России

Современный бизнес в России всё чаще выходит за рамки простого извлечения прибыли. Для тысяч владельцев компаний и топ-менеджеров на первый план выходит вклад в развитие страны и поддержка тех, кто в этом нуждается.

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