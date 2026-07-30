Бизнес как дело государственное: как Клуб директоров объединяет патриотических предпринимателей России

Современный бизнес в России всё чаще выходит за рамки простого извлечения прибыли. Для тысяч владельцев компаний и топ-менеджеров на первый план выходит вклад в развитие страны и поддержка тех, кто в этом нуждается.
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