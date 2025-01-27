Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Инвесторы нашли убежище в иене

Японская иена имеет потенциал к росту по отношению к доллару и другим мировым валютам, учитывая последнее повышение ставки Центробанка Японии и будущую политику, которая должна помочь сократить разрыв в доходности между Японией и другими крупными странами.

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