Инвесторы нашли убежище в иене

Японская иена имеет потенциал к росту по отношению к доллару и другим мировым валютам, учитывая последнее повышение ставки Центробанка Японии и будущую политику, которая должна помочь сократить разрыв в доходности между Японией и другими крупными странами.
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