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Врач Полторацкая назвала четыре болезни, которые «подстерегают» после 30 лет

Врач Полторацкая назвала четыре болезни, которые «подстерегают» после 30 лет

С возрастом здоровье ухудшается, и после 30 лет организм нуждается в особом внимании. Врач-терапевт Ольга Полторацкая рассказала о четырех системах, которым стоит уделять больше внимания в этом возрасте, чтобы не страдать от недомоганий в старости.

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