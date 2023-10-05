Врач Полторацкая назвала четыре болезни, которые «подстерегают» после 30 лет

С возрастом здоровье ухудшается, и после 30 лет организм нуждается в особом внимании. Врач-терапевт Ольга Полторацкая рассказала о четырех системах, которым стоит уделять больше внимания в этом возрасте, чтобы не страдать от недомоганий в старости.
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