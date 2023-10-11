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"РОССИЯ НАПАДЁТ НА ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ": ВЫКУП СОСТАВИТ 50 МЛРД ЕВРО

"РОССИЯ НАПАДЁТ НА ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ": ВЫКУП СОСТАВИТ 50 МЛРД ЕВРО

Когда людям страшно, они собираются вместе и наперебой уговаривают себя, что им бояться нечего. Именно этот психологический феномен мы наблюдали на прошедшем в испанской Гранаде форуме так называемого Европейского политического сообщества, на котором лидеры 50 стран континента обсудили "нестабильность в Европе", но главным образом — поддержку Украины "на фоне опасений, что эта поддержка ослабевает".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это Европа постоянно &quot;ходила&quot; на Россию. Испокон веков..  По себе и судят. А РОССИИ ОНИ НА ХРЕН НЕ УПАЛИ!! И не нужны они больше нам, и не интересны. Питарасы. САМИ ЗАГНУТСЯ!!
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2 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Сами загнутся... Хохлы и арабы ускорят процесс
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25 мин.

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