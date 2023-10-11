Петербурженке дали два года за пост в Telegram

Жительнице Петербурга вынесли приговор за публичные призыву к экстремизму. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в сентябре 2022 года девушка разметила в чате Telegram-канала «Город Дождей» сообщение, в котором нашли признаки преступления.