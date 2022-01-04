Строительство детских садов в Омске подорожало на 50 %

В очереди в детские сады сегодня в Омске находятся более 3 тыс. детей в возрасте до 3 лет. Вчера, 3 января, администрация города Омска сообщила, что завершились строительно-монтажные работы детского сада, расположенного в микрорайоне Рябиновка.