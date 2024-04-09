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Intel представила первые процессоры для LGA 1851, но купить вы их не сможете Intel на ...

Intel представила первые процессоры для LGA 1851, но купить вы их не сможете Intel на ...

Intel представила первые процессоры для LGA 1851, но купить вы их не сможетеIntel на мероприятии Embedded World 2024 представила три новые серии процессоров: Core Ultra PS (Meteor Lake), Core PS (Raptor Lake) и Atom x7000RE, а также новые видеокарты Arc.

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