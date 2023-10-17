“Проклятое рукопожатие”: что происходит с прикоснувшимися к Зеленскому AlexCoder“Проклятое рукопожатие”: что происходит с прикоснувшимися к Зеленскому AlexCoder Мировым лидерам стоит быть аккуратнее Внимание общественности все еще приковано к событиям, происходящим на территории украинского государства.