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“Проклятое рукопожатие”: что происходит с прикоснувшимися к Зеленскому

“Проклятое рукопожатие”: что происходит с прикоснувшимися к Зеленскому

“Проклятое рукопожатие”: что происходит с прикоснувшимися к Зеленскому AlexCoder“Проклятое рукопожатие”: что происходит с прикоснувшимися к Зеленскому AlexCoder Мировым лидерам стоит быть аккуратнее Внимание общественности все еще приковано к событиям, происходящим на территории украинского государства.

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