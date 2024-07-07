Глава СК России поручил возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах происшествия с участием мигранта в ХМАО-Югре

В телеграм-канале сообщается, что в Нижневартовске мигрантом был избит отец ребенка-инвалида. Отмечается, что мужчина хотел узнать причину конфликта у семьи подростка, который ранее избил его сына-инвалида.
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