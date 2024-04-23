Сотрудницу МФЦ, продававшую работу в Госдуме, отправили в колонию

Она убедила свою жертву в наличии обширнейших связей во властных и силовых структурах В Москве суд отправил на три года в колонию общего режима бывшую сотрудницу МФЦ, которую признали виновной в особо крупном мошенничестве, пишет "Коммерсант".
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