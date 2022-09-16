Липовые ДТП. На Камчатке оперативники задержали курьера, забиравшего деньги пенсионеров по указанию мошенников

Липовые ДТП. На Камчатке оперативники задержали курьера, забиравшего деньги пенсионеров по указанию мошенников

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали подозреваемого в совершении серии мошеннических действий в отношении пенсионеров.

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