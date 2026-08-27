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Мерц призвал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

Мерц призвал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

Германский канцлер Фридрих Мерц раскритиковал проект многолетнего бюджета Евросоюза, представленный Еврокомиссией, заявив, что предусмотренный рост расходов до 60% является чрезмерным в условиях жёсткой бюджетной консолидации в странах-членах.

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