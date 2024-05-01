От бронзирующего крема-сорбета до взбитого скраба: бьюти-новинки недели

MilaMarsel выпустила бронзирующий крем-сорбет для тела Новинка обладает нежной текстурой, она не только легко и равномерно распределяется, но и быстро впитывается, придавая коже золотистый оттенок загара с легким сатиновым сиянием.
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