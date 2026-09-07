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Опрос выявил, как россияне относятся к своим профессиональным навыкам

Опрос выявил, как россияне относятся к своим профессиональным навыкам

Финансовая самостоятельность оказалась важна для россиян не только в отношении самих себя Более половины россиян сомневаются, что имеющихся у них профессиональных навыков достаточно для хорошего заработка.

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