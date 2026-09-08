Мобилизация женщин на Украине возможна по решению Запада – эксперт

В программе «Мнение» на News Front адвокат Дмитрий Аграновский , что в мобилизации женщин на Украине нет острой необходимости, но если Западу это будет нужно, граждан «спрашивать никто не будет».
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