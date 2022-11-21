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Более 200 кассиров из Индии оставили без еды и воды на 6 часов перед церемонией открытия ЧМ (Daily Mail)

Обслуживающий персонал на ЧМ-2022 пожаловался на условия работы. Накануне 212 кассиров из Индии (205 мужчин и 7 женщин) оставили без еды и воды на 6 часов перед церемонией открытия турнира, сообщает Daily Mail.

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