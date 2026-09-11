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Царьград

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Новосибирск развивается благодаря поддержке регионального Правительства и депутатского корпуса

Новосибирск развивается благодаря поддержке регионального Правительства и депутатского корпуса

Совместная работа мэрии, правительства Новосибирской области и депутатов позволяет реализовывать в столице Сибири различные проекты, строить социальные объекты и улучшать инфраструктуру.

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