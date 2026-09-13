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Международный интерес к российской авиаракете 305Э и современным системам вооружения на авиасалоне в Эль-Аламейне

Международный интерес к российской авиаракете 305Э и современным системам вооружения на авиасалоне в Эль-Аламейне

На международном авиасалоне в Эль-Аламейне зарубежные партнеры проявили интерес к российской авиаракете 305Э, а также к боевым нагрузкам для беспилотных летательных аппаратов, системе контроля воздушного пространства и комплексу управления артиллерией «Планшет-А».

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