🇺🇸🇵🇦 Зачем США возвращать Панамский канал? Дональд Трамп еще формально не стал президентом США, а за последние несколько недель сделал ряд громких внешнеполитических заявлений.
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🇺🇸🇵🇦 Зачем США возвращать Панамский канал? Дональд Трамп еще формально не стал президентом США, а за последние несколько недель сделал ряд громких внешнеполитических заявлений.
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