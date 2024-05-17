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Боррель опасается, что ЕС может потерять авторитет из-за двойных стандартов

Боррель опасается, что ЕС может потерять авторитет из-за двойных стандартов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что ЕС может потерять доверие других стран из-за политики двойных стандартов в отношении спецоперацией России и военной операции Израиля в секторе Газа.

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Комментарии
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Eduard
Вы такие же клоуны,как и Зеленский!
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17 час.
Eduard
Двойеые стандарты,это мошейничество.Ни совести ни чести у вас нет!
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17 час.

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