Боррель опасается, что ЕС может потерять авторитет из-за двойных стандартов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что ЕС может потерять доверие других стран из-за политики двойных стандартов в отношении спецоперацией России и военной операции Израиля в секторе Газа.
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