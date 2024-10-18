«Право первой ночи»: в чём суть самого бесстыдного обряда европейцев

Каждый народ имеет свои интересные традиции проведения брачной ночи. И хотя нам они кажутся порой странными, но все-таки имеют право быть в связи с особенностями развития культуры, историей той или иной страны.
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