В Пойковском построят культурно-образовательный комплекс за 288 млн рублей

Администрация Нефтеюганского района (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 288 миллионов рублей заняться проектировкой и строительством культурно-образовательного центра в городском поселении Пойковский.
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