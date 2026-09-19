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Дмитрий Исаев: тайное родство с Владиславом Стржельчиком, прорыв в кино и цена семейного покоя

Дмитрий Исаев: тайное родство с Владиславом Стржельчиком, прорыв в кино и цена семейного покоя

Для миллионов зрителей Дмитрий Исаев навсегда остался безупречным аристократом с благородной осанкой: оглушительный успех исторического сериала «Бедная Настя», где он сыграл цесаревича Александра, мгновенно сделал его звездой экрана.

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