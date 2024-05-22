Сенатор Пушков уверен, что ИИ нуждается в законодательном регулировании

Любое технологическое новшество нуждается в законодательном регулировании. В их числе и искусственный интеллект, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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