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Сенатор Пушков уверен, что ИИ нуждается в законодательном регулировании

Сенатор Пушков уверен, что ИИ нуждается в законодательном регулировании

Любое технологическое новшество нуждается в законодательном регулировании. В их числе и искусственный интеллект, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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