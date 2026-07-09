Днём 8 июля Калужская область снова подверглась атаке боевых беспилотников

8 июля в течение дня Калужскую область снова атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, днём 8 июля силы ПВО уничтожили 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии