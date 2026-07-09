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Калуга-поиск

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Днём 8 июля Калужская область снова подверглась атаке боевых беспилотников

Днём 8 июля Калужская область снова подверглась атаке боевых беспилотников

8 июля в течение дня Калужскую область снова атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, днём 8 июля силы ПВО уничтожили 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.

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