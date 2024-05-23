Эффектная сцена смерти главного "героя" не за горами

Когда Зеленский набрал на выборах сумасшедшие для Юкрейна 73% и вынес Пороха, очень многие поверили в него, если честно даже мне показалось , что настал "золотой век" незалежной, но Вовчик "не подвёл" и укатил с семьёй на отдых в Турцию.