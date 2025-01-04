NYT: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил бомбы на месте происшествия

Подозреваемый в совершении террористического акта в новогоднюю ночь в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар предварительно заложил недалеко от места происшествия два взрывных устройства, однако они не сработали во время атаки.
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