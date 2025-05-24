Западные страны злоупотребляют Целями устойчивого развития Каждому, кто знаком с компьютером, известен термин «форматирование» – приведение носителя (диск, флешка и тому подобное) в упорядоченное, рабочее состояние, в процессе чего данные, сохранённые на носителе безвозвратно теряются.