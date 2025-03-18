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Гвинет Пэлтроу рассказала об опыте работы с Тимоти Шаламе и назвала его "секс-символом мыслящих мужчин"

Гвинет Пэлтроу рассказала об опыте работы с Тимоти Шаламе и назвала его "секс-символом мыслящих мужчин"

Гвинет Пэлтроу дала интервью Vanity Fair, в котором рассказала о своем новом проекте — фильме "Марти Превосходный", где она сыграла одну из главных ролей вместе с Тимоти Шаламе.

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