Диетолог Денисенко посоветовала сместить режим питания в жару

Диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по питанию в жаркую погоду. «Сместить режим питания — пусть основные приёмы пищи будут утром и вечером, а днём — лёгкие перекусы», — заявила она в беседе с сайтом kp.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии