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Боррель: Возможно, в НАТО и обманули Россию, но это уже история

Боррель: Возможно, в НАТО и обманули Россию, но это уже история

Главный дипломат Евросоюза высказался по поводу обещаний НАТО, которые когда-то альянс дал России, и невыполнение которых послужило одной из причин начала военного конфликта на Украине.

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