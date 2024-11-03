Стояногло победил после обработки всех протоколов внутри Молдавии

Бывший глава молдавской Генеральной прокуратуры и представитель социалистической оппозиции в парламенте Александр Стояногло оказался лидером президентской гонки после того, как в стране проверили все бюллетени.
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