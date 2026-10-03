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Мой Дом 21

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Личный взгляд на старую деревенскую баню: почему она была не у всех и что скрывается за её стенами

Личный взгляд на старую деревенскую баню: почему она была не у всех и что скрывается за её стенами

Когда я впервые внимательно рассматриваю старые фотографии деревенских бань, первое чувство — почти разочарование.

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