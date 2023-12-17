НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Фредерик Вассер: «Нам нет необходимости спешить с продлением контрактов Леклера и Сайнс. Мы никуда не торопимся»

Ранее сообщалось, что «Феррари» почти договорилась с Леклером о подписании нового пятилетнего соглашения, в то время как Сайнсу команда предлагает соглашение на один год, а испанец хочет продлить контракт минимум на два года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх