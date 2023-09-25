Синдром истощения яичников: можно ли повернуть время вспять и восстановить фолликулы

Но при синдроме яичники могут «выключиться» гораздо раньше, до 40 лет. Акушер-гинеколог Денис Банный, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказал, что такое синдром истощения яичников, чем он отличается от климакса и как сохранить женское здоровье.