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Синдром истощения яичников: можно ли повернуть время вспять и восстановить фолликулы

Синдром истощения яичников: можно ли повернуть время вспять и восстановить фолликулы

Но при синдроме яичники могут «выключиться» гораздо раньше, до 40 лет. Акушер-гинеколог Денис Банный, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказал, что такое синдром истощения яичников, чем он отличается от климакса и как сохранить женское здоровье.

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