Модель Victoria's Secret позагорала в бикини и без макияжа

Португальская модель Сара Сампайо позагорала на местном пляже в купальнике и без косметики на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,5 миллиона подписчиков.