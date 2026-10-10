📃 Какие документы можно получить в Госархиве Крыма Директор Государственного архива Республики Крым новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко сообщила «Крым 24», что одна из основных задач учреждения — комплектование и сохранение документов архивного фонда России, в том числе на бумажных и цифровых носителях.
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